Сибиряки потребовали сделать безопасный ж/д переход после гибели детей

18 июня на железной дороге под Новосибирском возвращавшихся с пляжа двух девочек сбила электричка. Обе погибли. Убитые горем родители называют случившееся стечением множества роковых обстоятельств. Они принципиально не хотят ни с кого требовать никаких компенсаций и признают, что часть вины лежит и на них самих. Однако требуют установить на месте трагедии оборудованный пешеходный переход, ведь ежедневно здесь проходят сотни, если не тысячи людей. Однако руководство железной дороги на это идти отказывается, от региональных властей ответа тоже нет.

- Они были вдвоем с лучшей подругой. Мы хотели ехать на дачу, но она отпросилась на пляж: так долго они планировали свой пикник, - вспоминает Александр Майер, отец Жени, одной из погибших девочек. - Пришлось отпустить: плавает прекрасно, в возрасте трех месяцев уже на воде держалась. Места эти знает, мы туда с семьей постоянно ездили. Еще с женой там неподалеку познакомились. Казалось бы, что может произойти?

Накупавшись вдоволь, девочки собрались домой. Им нужно было перейти железнодорожные пути и подняться на небольшой пригорок. И вот она, остановка "Поселок Кирова", магазинчики с пирожками и минералкой, автостоянка - цивилизация. Сюда в теплые летние дни приезжают сотни людей и перебираются через рельсы до неофициального, но такого удобного пляжа.

Женя и Лиза подошли к рельсам. В одну сторону обзор прекрасный, и товарный поезд, мчавшийся по дальнему от детей пути, они заметили издалека. К тому же машинист подал сигнал. Девочки стали ждать пока пройдет состав и, при приближении последнего вагона, оглянулись в другую сторону. Там рельсы уходят за поворот, к тому же повсюду кусты и деревья. Просматривался путь метров на двести - пусто.

- По всей вероятности, они повернулись и пошли вдоль ближайших путей с тем, чтобы перейти рельсы за товарняком, - полагает Александр Майер. - Как раз подходил его последний вагон. Но в этот момент на скорости 81 километр в час за их спинами из-за поворота вылетела электричка. Машинист заметил детей, подал сигнал, начал тормозить, однако из-за шума товарного поезда они гудок не расслышали. А может, подумали, что это снова сигналит товарняк. Дети шли по краю шпал, электричка их задела-то слегка. Но на такой скорости шансов, наверное, не было.

Женя погибла сразу, ей было 13 лет. Ее подружку успели доставить в больницу, но помочь не смогли. Девочку хоронили в день ее 14-летия.

Кого винить, родители не знают, да и искать виноватых не хотят. Машинист и его напарник в кабине сделали все возможное, но тормозной путь электрички составил 450 метров. Они пытались помочь еще живой Лизе. После каждой подобной трагедии работникам железной дороги самим нужна реабилитация. Как всегда в таких случаях, было возбуждено уголовное дело, машинистов вызвали к следователям. Версию с наушниками отмели сразу - их нашли в рюкзаках.

- Зато сразу начали спрашивать, мог ли это быть не несчастный случай, - рассказывает Александр Майер. - Да такого жизнелюбивого человека, как Женька, еще поискать надо. Она увлекалась рисованием и танцами, по примеру сестры пробовала себя в музыке. А последние полгода безвылазно зубрила, чтобы перевестись в гимназию №1. Ее приняли незадолго до гибели. Тогда она мне сказала так: скорей бы лето закончилось, очень хочется в новую школу!

Чтобы никому больше не пришлось пережить такую потерю, в популярном у новосибирцев месте должен появиться надземный пешеходный переход - уверены родители Жени. Переходы через пути есть только на станциях: до ближайшей оттуда идти больше 700 метров. А чтобы попасть на пляж, надо возвращаться обратно, опять же вдоль железнодорожных путей. Неудивительно, что люди с остановки, из ближайших микрорайонов и те, кто приезжает на машине, переходят пути в неположенном месте.

Пытаясь добиться своего, семья погибшей девочки опубликовала электронную петицию. Под ней уже подписались больше 36 тысяч человек, правда, никакой юридической силы это волеизъявление не имеет. Руководство Западно-Сибирской железной дороги поясняет: нельзя поставить переходы на всем протяжении пути, ведь подобных тропинок, упирающихся в рельсы, протоптаны тысячи. Стали преграждать путь высокими металлическими заборами, так люди вместо того, чтобы обходить и пересекать ж/д полотно через переход, выпиливают в заборах "калитки".

- В Новосибирске на улице Сибирской мы заделали такую дыру, и тут же пошли жалобы, даже на то, что мы уронили стоимость жилья, - вспоминает заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов. - Кто-то снова выломал дыру в заборе. И после этого парень попал под поезд. В Болотном, где есть пешеходный мост через пути, полтора месяца назад женщине отрезало обе ступни - полезла под вагон прямо напротив подъема на мост.

По словам специалиста, нужно повышать культуру поведения вблизи железной дороги - источника повышенной опасности. А между тем штраф за переход через рельсы в неположенном месте - всего 100 рублей. Никого это наказание не пугает. Для автомобилистов с начала этого месяца за переезд железной дороги с нарушением правил штрафы подняли до 5 тысяч рублей. Раньше была тысяча.

Как подчеркивает Евгений Дербилов, ежегодно на территории Новосибирской области появляется один-два пешеходных перехода, на строительство каждого требуется свыше десяти миллионов рублей. При этом строительство надземных переходов прямой обязанностью железнодорожников не является. Зато муниципалитет или региональные власти могли бы построить удобный тротуар от остановки общественного транспорта до оборудованного в полукилометре перехода через железную дорогу.

- Да, нам объясняют, что в том месте, где поезд сбил девочек, нельзя построить надземный переход, потому что там не определен статус земельного участка и правила его использования, - говорит Александр Майер. - Так определите, что может быть проще? Мы написали и губернатору, на округах работают депутаты, но пока нам никто не может сказать, почему это так сложно. Ведь даже деньги тратить не нужно. Нормального волевого решения достаточно. Разрешить там вести бизнес - и сразу найдутся инвесторы: платная парковка, кафе, что-то еще. Если придать этому участку официальный статус, он будет хорошую прибыль приносить, ведь поток людей огромен. А уж надземный пешеходный переход точно сделает это место востребованным.

Пока же максимум, что сделали на месте трагедии - спилили часть кустарников, улучшив тем самым обзор. Были предложения об ограничении скорости поездов на этом участке, где сейчас разрешено ехать до 100 километров в час. Но даже если это будет 60 километров, полностью затормозить состав не успеет ни при каких условиях, а удар 40-тонной машины и при скорости в 5 километров в час может стать смертельным. Зато ограничения повлияют на расписание и движение пассажирских и товарных поездов по всей протяженности дороги, ведь, по словам Евгения Дербилова, Транссиб - это "кровеносная артерия" страны, у которой всего два основных пути.

Кстати

За первые шесть месяцев прошло года на территории Новосибирской области было зафиксировано 23 случая травмирования на железной дороге, из них 14 со смертельным исходом. За первое полугодие 2021 отмечено 25 несчастных случаев, из них 18 - с летальными последствиями.

Компетентно

Ольга Писанова, юрист:

- На расстоянии 700 метров от места трагедии есть безопасный переход. В среднем это расстояние можно пройти за 6 минут. По общему правилу, пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Из практики скажу, часто безопасный переход есть, а вот безопасной дороги до него нет.

По обращению граждан прокуратура может провести проверку данного участка дороги и установить, имеется ли безопасная пешеходная зона от пляжа к оборудованному пешеходному переходу. Прокуратура вправе внести предписание и указать, какие действия и кому необходимо предпринять для обеспечения безопасности пешеходов в сложившейся ситуации.

Будьте готовы, во всех инстанциях будут говорить: железная дорога - источник повышенной опасности, который невозможно полностью изолировать от людей. Это так, но, когда случается трагедия, нужно пристально изучить ситуацию и принять все возможные меры.

Еще один важный момент. При трагических последствиях РЖД несет ответственность даже в тех случаях, когда люди переходили дорогу в неположенном месте. Ответственность РЖД застрахована. Помимо вопросов, кто прав и как предотвратить, потерпевшим положена компенсация.