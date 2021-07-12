Сибирские ученые создали нанодиски для выжигания раковых клеток

Коллектив исследователей, в состав которого вошли специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, проанализировал мировую литературу по магнитным нанодискам. Ученые пришли к выводу, что новое поколение наночастиц способно помочь в микрохирургическом лечении онкологических заболеваний. Причем нанодиски эффективнее разрушают раковые клетки, нежели обычные наночастицы.

Полученные в результате исследований данные позволили ученым Красноярска создать диски для наноскальпеля, который может выжигать раковые клетки. Результаты работы опубликованы в журнале Nanomaterials, сообщает сегодня издание Сибирского отделения Российской академии наук.

Успех при лечении онкологических заболеваний зависит от эффективности удаления из организма всех раковых клеток. Нужен хирургический инструмент, который работает по принципу "найти и обезвредить" - убивает больные клетки, не затрагивая здоровые. Таким орудием может стать скальпель на нанодисках, говорит соавтор исследования, ведущий научный сотрудник КНЦ СО РАН, доктор биологических наук Анна Кичкайло

"Мы разработали и протестировали опытные образцы нанодисков. Предварительные результаты показывают, что они эффективно работают и селективно разрушают раковые клетки. Опыты проводились на клеточных культурах и на мышах", - рассказала доктор наук. Работы будут продолжаться.