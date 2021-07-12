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12.07.2021 12:01
Рубрика: Власть

В Новосибирске ускорят разработку ПСД для транспортной инфраструктуры

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить подготовку проектно-сметной документации (ПСД) по важнейшим транспортным объектам до ноября 2021 года. На оперативном совещании правительства региона он напомнил, что речь об этом шла во время рабочей поездки первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова в Новосибирскую область на минувшей неделе.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Глава региона подчеркнул, что крупные объекты транспортной инфраструктуры - это объекты дорогостоящие, и без привлечения средств из федерального бюджета в ближайшие годы самостоятельно их реализовать невозможно. Речь идет о проекте "Городская электричка", сети дорог программы "Академгородок 2.0", которая включает реконструкцию Бердского шоссе, а также о развитии новосибирского метрополитена.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области запустили "Городскую электричку"

По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслава Невежина, ПСД по нескольким объектам для Академгородка 2.0 уже готова. В их числе -пешеходный мост через Бердское шоссе в Первомайском районе, дороги Барышево - Орловка - Кольцово и Инская - Барышево К19р. Проекты по созданию въезда на Октябрьский мост в Новосибирске и развязки в Матвеевке требуют актуализации.

 - Мы не должны стоять на месте, и, со своей стороны, предпринимаем все усилия. В первую очередь, это касается разработки ПСД, без нее войти в какую-либо федеральную программу невозможно. Необходимо сконцентрироваться на подготовке ПСД и на получении положительного заключения государственной экспертизы, - отметил Андрей Травников, пояснив, что для правительства РФ необходимы дополнительные обоснования для выделения средств поддержки.

 Губернатор потребовал от минтранса, а также от муниципалитетов согласовать ПСД по всем этим объектам до ноября, когда будут приниматься бюджетные решения на 2022 год. Минтрансу также предстоит организовать выездное совещание с руководством Новосибирска и Кольцово для согласования проектных решений.

 Западно-Сибирская железная дорога ранее уже подтвердила, что по проекту "Городская электричка" она самостоятельно ведет разработку документации для обоснования инвестиций. Что касается развития столь важного для областного центра проекта, как метрополитен, то мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил губернатору о готовности ПСД первой части достройки Дзержинской линии. Она отправлена в госэкспертизу. Кроме того, подтвержден источник финансирования.

 Глава региона поручил руководству Новосибирска предоставить в письменном виде подробную информацию о текущей ситуации с разработкой и согласованием ПСД.

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