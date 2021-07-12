В Новосибирской области отремонтируют свыше 1200 школ и детсадов

В Новосибирской области развернута ремонтная кампания в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Работы находятся на контроле правительства региона.

Всего, по данным пресс-службы областного правительства, к началу нового учебного года планируется отремонтировать свыше 1200 образовательных организаций.

Министр образования Сергей Федорчук уточнил, что в 2021 году работы будут проведены в 674 школах, 452 детских садах и 84 учреждениях дополнительного образования.

- В остальных образовательных учреждениях будут выполнены текущие и поддерживающие ремонты в рамках подготовки к новому учебному году. Предварительный объем финансирования составляет свыше 990 миллионов рублей, - сообщил Сергей Федорчук.

В числе основных видов работ - замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, фасадов, пищеблоков и обеденных залов, спортивных залов, систем отопления, а также общестроительные работы.

Ремонтная кампания-2021 также включает работы в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах, комплексные капремонты, которые входят в план мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Работы будут вестись на объектах в Мошковском, Татарском, Черепановском районах области.

В рамках регионального проекта "Современная школа" планируется запустить центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".