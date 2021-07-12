Водитель в Красноярске сбил коляску с младенцем и павильон с продавцом

Дорожная авария с пострадавшими произошла по вине нетрезвого водителя на правобережье Красноярска, сообщает сегодня региональный главк МВД.

Накануне водитель Chevrolet Niva после наезда на бордюр и стойку с информацией о движении автобусов сбил детскую коляску, в которой находилась четырехмесячная девочка. Затем автомобиль остановился, ударившись о павильон с мороженым.

Младенец госпитализирован с травмами. Продавца павильона тоже доставили в больницу и после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

Освидетельствование водителя на наличие алкоголя в организме показало, что владелец Chevrolet Niva сел за руль пьяным.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю дорожных правил грозит до семи лет лишения свободы. Он задержан.