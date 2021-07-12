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12.07.2021 16:39

Компания "Энергомера" представила новинки на выставке "Связь-2021"

С 15 по 18 июня компания "Энергомера" принимала участие в одном из крупнейших мероприятий лета - выставке "Связь-2021", которая проходила в рамках Российской недели высоких технологий в ЦВК "Экспоцентр", город Москва.
Фото: АО "Электротехнические заводы "Энергомера" Фото: АО "Электротехнические заводы "Энергомера"
Фото: АО "Электротехнические заводы "Энергомера"

На выставке был продемонстрирован ряд последних разработок в области телекоммуникационного монтажного оборудования:

Климатический шкаф с гибридным энергоэффективным кондиционером мощностью 3 кВт и системой электропитания постоянного тока с напряжением -48 В мощностью 12 кВт;

Климатический шкаф с системой приточно-вытяжной вентиляции мощностью 1600 Вт и системой электропитания постоянного тока с напряжением -48 В мощностью 12 кВт;

Система электропитания постоянного тока мощностью 24 кВт с модернизированным управляющим контроллером MKSP-1EE;

Климатический шкаф с кондиционером для фиксированной связи с ЭПУ мощностью 9 кВт и литийионной аккумуляторной батареей емкостью 20 Ач;

Навесной климатический шкаф для оборудования с гибридной системой микроклимата мощностью 1 кВт, кондиционер с приточно-вытяжной вентиляцией;

Антивандальный телекоммуникационный шкаф для внутренней установки с монтажной высотой 9U;

Встраиваемая ЭПУ Энергомера ESPT-48-E мощностью до 6 кВт со встроенной панелью распределения постоянного и переменного тока на 6 автоматических выключателей.

Разработчики оборудования проводили подробные консультации и отвечали на вопросы посетителей об особенностях конструкции новинок и обсуждали технические преимущества новых решений. Все разработки в области систем электропитания, микроклимата и мониторинга торговой марки "Энергомера" обеспечиваются собственным Корпоративным институтом электротехнического приборостроения.

Российскую неделю высоких технологий посетили тысячи гостей, а также сотни компаний-экспонентов, представивших десятки новых разработок в самых разнообразных отраслях. Выставка стала центром сосредоточения ценного опыта и высокотехнологичных новинок оборудования телекоммуникационной отрасли.

Важно отметить, что компания "Энергомера" осуществляет полный цикл производства оборудования - от разработки до поставки. Оборудование имеет высокую степень локализации: используются преимущественно отечественные материалы. Компания постоянно расширяет продуктовую линейку под требования клиентов, применяя инновационные решения собственной разработки.

Пресс-релиз предоставлен АО "Электротехнические заводы "Энергомера"

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