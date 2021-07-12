В Ингушетии учредили праздник родовых башен

В республике учрежден праздник в честь ингушских башен, который впервые отметят в будущем году. День ингушских башен будут праздновать каждый год в третью субботу мая. Соответствующий указ подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Дело в том, что слово ингуши на ингушском языке в переводе на русский язык звучит как жители башен. Каждый род в Ингушетии имеет свою родовую башню. Древние строения расположены в горной местности. Они различаются на жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные. Некоторые из них прославились на всю Россию и не только. Так, башенный комплекс Вовнушки стал финалистом проекта "Семь чудес России".

Многие семьи постоянно ухаживают за своими родовыми башнями, и немало древних строений прекрасно сохранилось. Например, в селе Джейрах постройка примерно в IX - X веков - родовая башня семьи Льяновых вполне пригодна для жилья и в наше время. В ней есть даже старинная печь, которую можно затопить в холодную зиму. А летом, не смотря на сильную жару, в башне - естественная прохлада, которую создают каменные стены толщиной 70 сантиметров, сложенные из камней различной величины. Зимой, наоборот, они хорошо хранят тепло.

У башни есть нижний этаж, в котором раньше помещалась целая телега и скот. Животные не только кормили своих хозяев, но и обогревали их, отдавая камням строения свое тепло. На первом этаже постоянно горел очаг. Дым шел через спиралеобразные отверстия между камнями по всему строению. Известна легенда, что причина стойкости башенных построек кроется в строительном растворе, якобы замешанном на молоке или яйцах.

Как показывает время, ингушские башни действительно построены на века и могут удивить даже видавшего виды туриста. Планируется, что в праздник башен в республике будет проходить много интересных культурно-исторических и научно-просветительских мероприятий.