Автогонщик Иван Куренбин погиб в ДТП под Петербургом

В ДТП в Выборгском районе Ленинградской области в возрасте 36 лет погиб автогонщик Иван Куренбин. Информацию о его смерти распространила Высшая лига дрифта России.

Пятый канал сообщает, что Куренбин со своей подругой в автомобиле Porshe врезался в опору ЛЭПП. Машина загорелась, водитель и пассажир не смогли выбраться и скончались на месте происшествия.

Иван Куренбин был пилотом Российской Дрифт Серии, неоднократно становился победителем профильных соревнований. В начале июля участвовал в чемпионате России по шоссейно-кольцевым мотогонкам в Ленинградской области.