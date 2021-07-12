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12.07.2021 23:14
Рубрика: Власть

КС РФ разъяснил специфику валютных операций

Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 155(8506)
Конституционный Суд РФ указал, что российским гражданам, попавшим в противоправную ситуацию из-за международных санкций, необходимо оказывать содействие, а не усугублять их сложное правовое положение.

Поводом к проверке положений Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" послужила ситуация, в которую попал Николай Кузнецов.

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Как следует из материалов дела, в 2014 году он получил от отца в дар около 600 тысяч долларов США и хотел перевести их в российский банк.

Однако его банк попал под санкции, и деньги в выбранный Кузнецовым банк не поступили. Спустя три года гражданин РФ смог перевести свои деньги на счет в российском банке, однако налоговые органы сочли, что он нарушил валютное законодательство РФ и оштрафовали его на 30 миллионов- 75 процентов от суммы валютной операции. Правоприменители посчитали, что гражданин является валютным резидентом Российской Федерации, поскольку им не было соблюдено действовавшее на момент спорной валютной операции (2016 год) условие о необходимости непрерывного пребывания за границей не менее одного года.

А сам Кузнецов полагает, что в его случае нарушен целый ряд положений Конституции РФ, в том числе принцип соразмерности наказания. Судьи КС с этой позицией согласились.

В деле Кузнецова, указал суд, необходимость перевода через иностранный банк была вызвана "реальным риском лишиться валютных ценностей или утратить на неопределенный срок контроль над ними в связи с тем, что иностранное государство применило ограничительные меры против России и ее хозяйствующих субъектов".

Заявитель был привлечен к административной ответственности за валютную операцию, которая, по сути, представляла собой вынужденную корректировку прерванной законной операции

- Заявитель по настоящему делу был привлечен к административной ответственности за валютную операцию, которая, по сути, представляла собой вынужденную корректировку прерванной не по его вине первоначальной законной валютной операции, - установил Конституционный суд.

- В результате же привлечения к ответственности он был лишен большей части средств, участвовавших в валютной операции, при том, что сама по себе законность владения ими не ставилась и не ставится под сомнение правоприменительными органами, а первоначальная валютная операция не была осуществлена уполномоченным банком по не зависящим от заявителя причинам.

Фото: iStock
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Суд также особо отметил, что вины Кузнецова в данном случае не было - из-за антироссийских санкций валютная операция формально перестала соответствовать критерию разрешенной.

- Этого недостаточно для признания неправомерными и виновными действий гражданина, направленных на преодоление наступивших для него негативных последствий и на восстановление (эффективное сохранение) своего права на принадлежащее ему имущество, - постановил Конституционный суд.

Дело Николая Кузнецова подлежит пересмотру.

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