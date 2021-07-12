Почему нельзя самовольно ломать чужие постройки на своем участке

Суд в Вологодской области взыскал компенсацию с хозяев участка, разломавших на своей земле соседские теплицы и парник. За праздник разрушения придется заплатить 8490 рублей плюс 5125 рублей 64 копейки в качестве компенсации судебных расходов пострадавшей стороне. Дачные ссоры любят точный расчет.

Резонный вопрос: как чужой парник заехал, куда неположено. Ответ простой: раньше земля не была размежевана. Семье Б. принадлежит дом с участком 20 соток в деревне Лединино Череповецкого района. Рядом живет М. на участке 10 соток. Когда граница не была точно проведена, М. построила между участками теплицы, парник и колодец.

Как только граница между участками была проведена, между людьми вспыхнул особо острый приступ соседской любви. Версии "романтической" соседской истории расходятся. Одна говорит, что мирно пользовалась теплицей и парником по договоренности. Другие рассказывают, что неоднократно просили ее убрать свои постройки, а потом терпение лопнуло, и они решили отгородиться забором.

Как известно, чтобы что-то построить, прежде надо что-то сломать. В данном случае надо было сломать теплицы, чтобы построить забор. В один нервный весенний день муж Б. вооружился лопатой и топором и пошел на дело. И опять, каждая сторона рассказывает историю битвы за парники по-своему. Соседка уверяет, что стала снимать происходящее на телефон, в это время к ней подошла хозяйка участка и бросилась наносить удары, сорвала золотую цепочку с крестиком. В свою очередь, хозяева-разрушители уверяют: они мирно ломали чужое добро, когда на них налетела ни с того ни с сего соседка.

"Она подошла и устроила словесный конфликт, затем схватила Б. за волосы. В ответ Б. также схватила М. за волосы. В ходе конфликта М. дергала Б. за волосы, пнула ногой в правое колено, наклонила за волосы, после чего ударила ногой по голове", пересказываются в материалах дела слова хозяев.

В свою очередь, М. утверждала, что ногой по голове получила именно она. Как бы то ни было, суд принял соломоново решение и наказал обеих: каждая женщина была оштрафована на 5 тысяч рублей за нанесение побоев. Когда в драке не поймешь, кто нападал, кто защищался, обычно суды так и поступают.

После того как прояснился вопрос, кому отвечать за драку, началось разбирательство по поводу гибели теплиц. М. подала иск, требуя возместить ей потери.

"Ответчики в судебном заседании иск не признали, демонтаж теплиц и парника не оспаривали, но утверждали, что неоднократно просили истца их убрать. В суд по этому поводу не обращались", рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

После того как была проведена межа, выяснилось, что теплицы находятся на чужом участке

То, что сами хозяева не обращались в суд, оказалось принципиальным моментом. Мы не вправе поднимать топор на чужое добро, даже если это добро стоит на нашем участке. Такие вопросы решает только суд. Раз люди решили действовать самостоятельно, то должны заплатить. Суду оставалось только подсчитать стоимость ущерба. Для этого была проведена экспертиза. Эксперт установил, что одна теплица и парник не подлежат восстановлению, вторую теплицу можно отремонтировать. Был составлен счет, и счет удовлетворен. Как подчеркнули в пресс-службе, решение не было обжаловано и вступило в силу.