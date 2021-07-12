Под Калининградом возбудили дело о смертельном ДТП с пьяным водителем

В Калининградской области следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего автомобилиста. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Трагедия случилась в Славске на улице Советской в субботу, 10 июля. Автомобиль SsangYong, которым управлял нетрезвый водитель, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным автомобилем Opel.

56-летний водитель и 32-летняя пассажирка припаркованной машины скончались на месте происшествия, еще одного пассажира госпитализировали. Двое пассажиров автомобиля SsangYong также были госпитализированы. Виновник ДТП попытался скрыться, но его задержали полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование продолжается. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.