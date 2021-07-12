В Ленинградской области мужчина ранил двух человек из ружья

В Тосненском районе Ленинградской области 27-летний мужчина выстрелил из ружья в двоих молодых людей 26 и 32 лет. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Как сообщили в ГУ МВД региона, информацию о стрельбе полиция получила утром 11 июля. Инцидент произошел на Кировском карьере.

Стрелявшего доставили в полицию. Установлено, что разрешение на оружие у него оформлено по всем правилам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранителей, взяться за ружье задержанного побудил конфликт с пострадавшими.