В Петербурге при обрушении крыши столовой пострадали пять человек

В Петербурге на улице Стартовой обрушилась крыша столовой. Внутри находились 28 человек, пострадали пятеро, сообщает городское управление МЧС.

Четверо получили царапины и от госпитализации отказались, врачи оказали им помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали.

Причиной ЧП стала строительная тележка. Она упала со строящегося по соседству здания прямо на крышу столовой и пробила ее.

Прокуратура Петербурга начала проверку обстоятельств ЧП. Большего всего надзорное ведомство интересует, как соблюдались правила безопасности на строящемся здании, откуда упала тележка.