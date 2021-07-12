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Текст:   Евгения Думанская 
14:50 12.07.2021

В РФ начали выдавать семейную ипотеку заемщикам с одним ребенком

Российские банки провели первые сделки по программе семейной ипотеке для заемщиков с первенцем, сообщили в кредитных организациях.

Фото: Photoxpress
Льготная ипотека продлевается на год, но ее условия скорректированы

С 1 июля программа семейной ипотеки действует для заемщиков, у которых есть только один ребенок. Ранее ипотеку под 6% могли взять семьи с двумя или более детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Программа позволяет купить квартиру в новостройке, рефинансировать имеющийся кредит, а также приобрести земельный участок и построить частный дом.

Как рассказали в пресс-службе банка ДОМ.РФ, первые сделки по расширенной программе прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Две из них были оформлены на рефинансирование имеющего кредита, двое заемщиков взяли ипотеку на индивидуальное строительство, и еще одна семья купила квартиру.

В ВТБ сообщили, что тоже начали выдавать кредиты по расширенной программе семейной ипотеки, сделки уже прошли в нескольких регионах. В беседе с ТАСС представители банка отметили, что ожидают увеличение объемов по этой программе.