В Санкт-Петербурге заявили о создании музея спорта

Власти Петербурга начали работу над созданием музея спорта. Уже найдено несколько территорий, где он мог бы появиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Предполагается, что музей спорта будет выполнять просветительскую функцию. Особенно важно сохранить в нем память о футбольных матчах, которые проходили в городе во время блокады и стали символом мужества его жителей, отметил Борис Пиотровский.

По словам вице-губернатора, конкретного плана пока нет, но рассматривается пара мест, которые хорошо подходят для будущего музея спорта. Все, у кого есть идеи по его организации, могут прислать их в администрацию города.

Справка "РГ"

В мае 1942 года на стадионе "Динамо" в осажденном Ленинграде состоялся футбольный матч между динамовцами и заводчанами. Это был вызов гитлеровской пропаганде. Спорт поддерживал моральный дух горожан, напоминая о мирной жизни.