Врач дала советы выздоравливающим от COVID-19

О рекомендациях для пациентов, находящихся в стадии выздоровления после коронавируса, "РГ" спросила Марину Ерину, заведующую кардиологическим отделением Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Стационар принимает коронавирусных пациентов.

- Мы рекомендуем продолжать начатую еще в больнице дыхательную гимнастику. Она подойдет практически всем. Выполняется в сидячем положении, с ровной спиной. Делаем пять дыхательных движений (но без глубокого вдоха!). Медленно вдыхаем (руки по очереди поднимаем вверх), и главное - спокойно медленно, но без задержки дыхания, выдыхаем (руки опускаем). Повторяем несколько раз в день до полного выздоровления. Можно выполнять упражнение в сидячем положении, но с наклоном туловища вперед (можно положить под него подушку). Упражнение способствует расправлению легких и улучшению их вентиляции, - советует Ерина.

Если у пациента была пневмония - можно делать простой перкуссионный самомассаж : легкое постукивание ладонями по области легких. Для простукивания труднодоступных мест подойдет пустая пластиковая бутылка. Также в выписном эпикризе указываются необходимые для дальнейшего курсового лечения препараты.

Физические нагрузки должны быть дозированные, с постепенным увеличением. Полезна ходьба, прогулки. Можно спускаться и подниматься по лестнице. Главное: к привычному темпу жизни возвращаемся постепенно, но и не залеживаемся. Нужно стараться питаться правильно, пить много жидкости. Подойдут вода, морсы, компоты, чай.

Что касается специальной реабилитации, то тем, у кого заболевание прошло в легкой и среднетяжелой форме (а таких большинство) она не нужна, резюмировала врач.