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12.07.2021 18:28
Рубрика: Культура

Выставка работ фотографов-монахов расскажет о жизни Валаама

Текст: Татьяна Тюменева

Туристы и паломники, приезжающие на Валаам, смогут увидеть самые лучшие фотографии последних лет, рассказывающие о природе архипелага и о жизни обители, на выставке "Вдохновение Валаама", открывшейся в центральной усадьбе монастыря. Выставка передвижная, ее экспонаты - огромные фотографии размером метр двадцать на метр семьдесят, может посмотреть каждый. А по окончании туристического сезона фотогалерея под открытым небом будет перевезена в Москву, на Тверской бульвар.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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На выставке представлено 64 работы. Авторы - как профессиональные фотографы, так и любители, а также сами монахи. Кстати, Валаамский монастырь изначально оценил возможности и пользу фотографии: именно здесь было открыто одно из первых в царской России фотоателье. Среди нынешних насельников также есть приверженцы фотографии. Кто-то снимает только на телефон, кто-то на камеру, а кто-то из представителей старшего поколения до сих пор не расстается с раритетом - деревянной карданной камерой.

Выставка дает возможность гостям острова познакомиться с потаенными уголками архипелага, увидеть монахов в их трудах и молитвах. Особенный интерес у посетителей к видам зимнего Валаама. Ведь туристический сезон достаточно короток и напрямую зависит от погодных условий на Ладоге. Зимой число гостей на острове незначительно, а пейзажи зимнего Валаама поистине завораживающие. Зимний Валаам, в частности, представлен в работах настоятеля монастыря епископа Троицкого Панкратия. Как отмечает Владыка, Валаам вдохновляет каждого, и его - в том числе, вот уже почти тридцать лет.

- Благодаря искусству фотографии мы видим дивный остров и его обитателей их глазами: живописные пейзажи и психологические портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки. Это их дом, в котором смена времен года заставляет задуматься о проходящем и вечном, простые будничные заботы сменяются богослужениями, а созерцание природы неотделимо от молитвы, - подчеркнул настоятель обители.

Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

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