Астраханский губернатор разберется с проблемой ремонта моста через Бертюль

Затянувшийся на два года капитальный ремонт моста через ерик Бертюль вблизи поселка Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области стал причиной обращения местных жителей к губернатору Игорю Бабушкину.

190-метровый мост расположен на 33-м километре федеральной трассы Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, и важен не только местным жителям для связи с большой землей, но и перевозчикам грузов из стран Прикаспия.

Капремонт сооружения начался летом 2019 года, работы планировали завершить в конце прошлого года. Подрядчик должен был привести габариты проезжей части к нормативу: установить новое мостовое полотно из прочного асфальтобетона, заменить лестничные сходы, смонтировать перила. Кроме того, на объекте предусматривалась установка очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных частиц. Но в итоге на мосту открыли только одну полосу для движения, и работа встала.

- Ремонт осуществлял тот же подрядчик, который изначально занимался ремонтом Милицейского моста, - пояснил губернатор Игорь Бабушкин. - Результат аналогичный. Пришлось разрывать контракт. Заключать новый. Поставил задачу в ближайший срок доложить мне о планах работы нового подрядчика, сроках этапов ремонта и сроках сдачи объекта.

Раннее в своем Instagram астраханский губернатор сообщал, что движение по Милицейскому мосту Астрахани, работы на котором отставали от графика из-за банкротства застройщика, планируется открыть в конце августа. Ремонт моста ведется с февраля 2020 года в рамках нацпроекта. В процессе работ пришлось менять подрядчика, который наверстал упущенное время, установив круглосуточный график. Сейчас к ремонту привлечено 60 рабочих.

За месяц сделано много: завершен демонтаж несущих конструкций левой части моста, ригелей и береговых опор. На семи пролетах из девяти уже установлены и омоноличены новые балки. Параллельно строители работали и на подходах к мосту: забиты сваи, уложен ростверк элементов подпорных стенок - это верхняя часть фундамента, соединяющая сваи и распределяющая нагрузку равномерно.

- Хороший темп позволит нам уже в конце августа открыть полосы движения в обе стороны. Работы при этом будут продолжаться, - сказал Игорь Бабушкин.