Фрегаты ЧФ уничтожили отряд кораблей условного противника

Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" на учениях в Черном море отработали уничтожение отряда кораблей условного противника. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Экипажи кораблей отработали алгоритм совместных действий, предпринимаемых для уничтожения надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией, - рассказал Рулев.

На учениях береговые средства наблюдения и разведки обнаружили беспилотник, летевший вдоль государственной границы России. За ним проследили и выяснили, что аппарат сел на вертолетную площадку одного из кораблей ударной группы условного противника в нейтральных водах.

Командиры фрегатов получили приказ максимальным ходом следовать в этот район, чтобы определить дальнейшие действия иностранных кораблей. Они не отвечали на запросы российских моряков. А при подходе фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы.

- Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с применением средств радиоэлектронной борьбы, - сообщил Рулев.

Учения в Черном море продолжатся. Экипажи фрегатов проведут совместную тренировку с самолетами морской авиации и ПВО ЧФ, отработают нанесение ракетных и бомбовых ударов по корабельной группе условного противника.