На донскую трассу вышли конные патрули для предотвращения пожаров

В Ростовской области конные подразделения Войска Донского приступили к патрулированию участков вдоль трассы М-4 "Дон", чтобы предотвращать ландшафтные пожары. Разъезды верховых будут дежурить в пределах города Каменск-Шахтинск до конца сентября.

Как сообщили в МЧС региона, зачастую возгорания травы являются следствием неосторожности с огнем водителей проезжающих автомобилей, которые выбрасывают непотушенные спички и сигареты на обочины дорог. Такие возгорания при сильном ветре за считанные минуты могут распространиться на огромные территории.

Конные патрули будут проводить профилактические беседы с автомобилистами и следить за тем, чтобы не случилось возгораний. Для борьбы с огнем казаки получили ранцевые огнетушители, а также рации для вызова пожарных.

- Где не пройдут машина и человек - пройдет конь. Тем более что у нас самые выносливые породы - донская и буденновская. Кавалерист сможет патрулировать большую площадь, нежели пеший дружинник, да и обзор у седока - лучше, - сказал командир Белокалитвинского конного взвода Юрий Рубанов.

Напомним, в Ростовской области противопожарный режим введен с 19 апреля. Запрещено разведение костров, особенно при отдыхе на природе, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов.