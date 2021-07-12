Мэр Симферополя объяснил отставку главы департамента городского хозяйства

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов заявил о необходимости полной перезагрузки, комментируя отставку начальника департамента городского хозяйства Евгения Малярова. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

- Это касается и исполнительской дисциплины, - пояснил свою позицию мэр. - ДГХ - "лидер" по числу просроченных документов и в целом деятельности департамента. Сегодня положительной динамики нет. Поэтому я принял решение об увольнении начальника департамента. До конца недели поручил внести предложения для оптимизации работы структурного подразделения профильному заместителю.

Временно исполняющим обязанности начальника ДГХ администрации Симферополя назначен Эмин Набиев.

Евгений Маляров был назначен главой и.о. ДГХ весной 2020 года экс-мэром Еленой Проценко, до этого он работал заместитель руководителя ведомства. С тех пор большинство системных проблем, связанных с санитарной уборкой и благоустройством улиц города так и остались нерешенными. По-прежнему много вопросов вызывает бессистемная обрезка и снос зеленых насаждений в столице Крыма, а также безнаказанность вандалов, наносящих ущерб новым объектам благоустройства.