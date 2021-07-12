МИД Беларуси не исключил возможность прямых авиарейсов в Крым

Открытие прямого воздушного сообщения с Крымом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей увязывает с экономической целесообразностью. Отвечая на вопрос телеканала RT, министр подчеркнул, что и сейчас запретов на поездки в Крым не существует. Он напомнил, что у республики на побережье Черного моря "есть санатории в Мисхоре, куда активно приезжают не только граждане Беларуси, но и граждане России".

Но комментируя суть поставленного телеканалом вопроса, Макей дал понять, что "надо смотреть на экономику". "Если это будет выгодно для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", - сказал он.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать и некоторые аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси. "Надо посмотреть. Я еще раз говорю, что если с точки зрения экономической это будет выгодно, то думаю, что решение соответствующее может быть принято", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.