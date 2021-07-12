На Кубани из-за жары объявлен противопожарный режим

В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края, особенно на северо-востоке - в Кущевском и Крыловском районах, сохраняется режим пожароопасности пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Из-за жары возможно возникновение лесных пожаров, а также на сельхозугодьях.

В Сочи ожидается аномальная жара - до плюс 39 градусов. Спасатели просят максимально соблюдать меры предосторожности.

"Природа продолжает испытывать наш регион на прочность, - написал сегодня глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - В Сочи действует особый противопожарный режим. Сейчас категорически запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев".

Напомним, неделю назад на Кубань обрушился мощный ливень.