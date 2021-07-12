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12.07.2021 12:37
Рубрика: Экономика

Пассажиропоток поездов в Крым увеличился почти втрое

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

В первом полугодии 2021 года поезда дальнего следования "Таврия" перевезли на полуостров и обратно более 800 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пассажиропоток возрос на 245 процентов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: Мария Орлова
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Поезда "Таврия" курсируют сейчас между полуостровом и более чем 30 крупными населенными пунктами уральского и северо-западного регионов, центральной и южной части России. Из Симферополя поезда курсируют в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Кисловодск, Мурманск и Тамбов. Из Севастополя и Евпатории можно доехать в Москву и Санкт-Петербург, Псков, а также из Москвы в Феодосию. Билеты сейчас продаются за 90 дней до отправления составов.

Самыми популярными стали маршруты поездов из Москвы в Симферополь и Севастополь. За первое полугодие только на поезде Москва - Симферополь проехали более 100 тысяч пассажиров. Чаще всего поездами едут в Крым семьи с детьми, а каждый четвертый пассажир поездов "Таврия" - ребенок. Путешествие длится с момента посадки до конечной станции 24 часа, а средняя длина маршрута - 1500 километров.

Пассажиров "Таврий" обслуживают более 1800 сотрудников поездных бригад, из них 1300 кадровых штатных специалистов и 500 студентов техникумов и бойцов Российских студенческих отрядов. Средний возраст сотрудников - 35 лет.

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