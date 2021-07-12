Почти 2300 крымчан получили компенсации за ущерб от потопа

В Крыму 2259 жителям республики, пострадавшим от подтоплений, выплачено 256 миллионов рублей компенсационных выплат. Об этом на заседании оперативного штаба для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщил премьер-министр правительства РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, комиссии по оценке ущерба вследствие утраты имущества составили 1338 актов. В подтопленных населенных пунктах приведены в порядок все подвальные помещения (более 520). Вода из домов и придомовых территорий откачана.

- Есть одиночные случаи, где грунтовые воды прибывают вновь, - уточнил глава Совета министров Крыма и добавил, что по четыре таких помещения есть в Керчи и Ялте.

Всего в результате разгула стихии было подтоплено 108 домовладений. В 36 домовладениях вода сошла самостоятельно, в оставшихся 72 домовладениях в Бахчисарайской районе воду откачивали. В шести муниципалитетах, что пострадали от подтоплений, фактически полностью завершена ликвидация последствий ЧС.

В республике продолжают очищать русла рек, ливневые канализации, водоотводные каналы общей протяженностью 34 километра. Также продезинфецировали более 240 объектов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров и более 300 километров автодорог.

Гоцанюк отметил, что в пострадавших муниципальных образованиях возобновили электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение по штатной схеме.

- Были сбои в водоснабжении в Керчи, - добавил он. - В последние дни поступило более 40 жалоб от населения, были приняты меры для устранения проблем у жителей.

В начале июля из-за сильных ливней, выпавших в Крыму, произошел разлив рек, затопление дорог и частных домов в Севастополе и Бахчисарайском районе.

В течение 18 июня в Ялте выпала более чем двухмесячная норма осадков. Тогда же власти перекрыли центр города, где вышедшие из берегов реки затопили улицы, и ввели режим ЧС.

Циклон с сильным ветром, ливнями и грозами обрушился на восток Крыма в ночь на 17 июня. Были затоплены улицы и дома в Керчи, Ленинском районе, Феодосии, Приозерном. В Керчи вышла из берегов река Мелек-Чесме, затопив часть города и цокольный этаж горбольницы №1.