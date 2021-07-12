У жителя Крыма заподозрили лихорадку Западного Нила

В Джанкойском районе Республики Крым к врачам обратился пациент, которому исходя из симптомов предварительно поставили диагноз "лихорадка Западного Нила". Об этом заявил начальник территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.

- В Джанкойском районе случай пока не подтвержденный, - уточнил Смирнов. - Две сыворотки крови сейчас доставлены в лабораторию, и после подтверждения диагноза можно будет наверняка говорить, что это заболевание имеет место.

Одновременно специалисты Роспотребнадзора и местные власти предприняли все необходимые меры в отношении этой природной очаговой инфекции и спланировали противоэпидемиологические мероприятия. Так, энтомологи отобрали для анализов имаго и личинки комаров - результаты этих исследований отрицательные. Тем не менее принято решение о дезинсекции заболоченных местностей и водоемов вблизи образовательных учреждений и многоквартирных домов. Врачи-эпидемиологи также призвали местное население использовать противомоскитные сетки в жилищах и при необходимости провести покос травы на прилегающих территориях.

Как отметил Смирнов, сейчас в мире против лихорадки Западного Нила нет не вакцины, ни специфической профилактики. Она является трансмиссивным заболеванием и передается через укусы комаров и клещей, как и малярия, туляремия. Заболевание опасно тем, что в 10 процентах случаев может привести к смертельному исходу, хотя может проходить и бессимптомно.