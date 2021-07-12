В Астрахани 10 посетителей кафе попали в больницу с отравлением

Следственное управление СК по Астраханской области проводит проверку в связи с массовым отравлением посетителей в одном из городских кафе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 человек, среди которых были, как местные жители, так и гости города, госпитализированы и проходят лечение в областной инфекционной больнице. Люди почувствовали себя плохо после посещения кафе в Ленинском районе города, сейчас их состояние стабильное.

Информация об инциденте поступила из СМИ, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи изъяли продукцию из кафе, смывы со столов и приборов, и опросили хозяина заведения.