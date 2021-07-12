В Краснодаре открылся самый крупный на юге пункт вакцинации

В Краснодаре открылся самый крупный на Юге России мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Там работают сразу несколько кабинетов, где врачи могут одновременно принимать пять человек. Как отметили в минздраве региона, это позволит увеличить пропускную способность прививочного центра - за день здесь смогут привиться до тысячи человек. В Краснодаре работают 60 пунктов вакцинации, а всего на Кубани - 332. В регионе привились более миллиона человек.

За минувшие сутки, по данным регионального оперштаба, в Краснодарском крае зарегистрировали 219 случаев COVID-19. Среди заболевших 79 мужчин и 140 женщин, в том числе 19 детей. Возраст пациентов от одного месяца до 83 лет. За все время пандемии в регионе коронавирусом заболели 54 404 человека, выздоровели 46 043, умерли 3682.

Кстати

Новый мобильный пункт вакцинации находится на третьем этаже второй очереди торгово-развлекательного центра "Галерея Краснодар" (улица Володи Головатого, 313). Прививку можно сделать с 10.00 до 21.00, без выходных.