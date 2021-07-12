В Крыму снова предупредили о сильных ливнях и граде

Крымский гидрометцентр опубликовал очередное штормовое предупреждение о надвигающихся на полуостров опасных гидрометеорологических явлениях.

- Днем и конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, - сообщили в гидрометцентре.

Тем не менее, днем воздух в начале рабочей недели будет прогреваться до 28-33, в горах - до 21-27 градусов. К слову, средняя суточная температура воздуха на полуострове держится в эти дни на четыре-пять градусов выше средней многолетней.