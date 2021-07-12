В стенах здания-острова на Олимпийском проспекте в Сочи школьники и студенты, приехавшие со всей страны, теперь могут заниматься не только биохимией, танцами, компьютерными программами или лепкой скульптур. У них теперь прекрасная возможность - поучиться уму-разуму у… древних греков. Артефакты, созданные более 2000 лет назад и только-только ставшие предметом научных исследований (находятся все новые и новые), действительно способны многому научить.

Филиал "Фанагории" - музея-заповедника, существующего под Темрюком Краснодарского края, въехал теперь в сочинский образовательный центр "Сириус", где, как известно, ребята со всей России учатся по программам, разработанным ведущими вузами, научными и культурными центрами страны, спортивными федерациями. Сам заповедник расположен на территории древнегреческого полиса Фанагория, существовашего в течение пятнадцати веков. С X века Фанагория ничем не застраивалась, так что здесь сохранились артефакты множества эпох. До недавних пор музей имел лишь фондохранилище. Теперь же "Фанагория" получила залы в одном из лучших образовательных центров страны, где разместилась экспозиция - концептуально выстроенная, полная сокровищ древности и нацеленная на будущее.

"Мифы об археологии и наука" - так назвали открывшуюся выставку. Археология - совсем не только работа с лопатой. Это и современные, продвинутые методы поиска и анализа, раскрывающие новые закономерности и нюансы исторических процессов. В конечном счете это и совершенно новые возможности представлять этот кропотливый труд, приоткрывать его загадки.

... Перед нами герма - найденный археологами каменный столб с прижизненным портретом знаменитого царя Митридата. В его империю входила Фанагория - видно, что царь не очень соответствовал классическим стандартам красоты, такими чаще представляли восточных деспотов: широкоскулый, низколобый. Сюжет с царем легко подхватывает 3D-карта Фанагории: на ней сами собой застраиваются, а потом уходят под воду жилые кварталы, вспыхивает в огне мятежа царский дворец …

В соседнем зале - тема корабля, посланного Митридатом для спасения жены Гипсикратии с детьми. Корабль был найден археологами, но он в таком состоянии, что поднять его на поверхность невозможно. Зато есть его 3D модель. На экране - видео лежащего на дне судна. Рядом скоро появится недавно поднятый камень с надгробия царицы, на котором трогательная надпись: "Гипсикрат, прощай".

Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Среди монет на стенде есть совершенно микроскопические. На некоторых - крест и полумесяц, знаки царской власти Митридата. Возраст керамики определяют по составу глины, по менявшимся на амфорах сюжетам. Клейма на сосудах, кстати, обозначали их литраж.

При входе в музей обустраивают рабочую зону - в этих открытых лабораториях можно будет увидеть, как ребята делают 3D копии античных монет, под опекой археологов учатся счищать с артефактов наслоения, склеивать ветхие от древности предметы. Появится модель настоящего раскопа - где можно будет и лопату взять в руки.

Музей уже встраивает свои программы в "сириусовские". Археология всегда была между наукой и искусством - и специалисты музея готовы подключиться к различным направлениям работы Парка науки и искусства. Помочь в изучении антропологии, генетики, геологии. Музей расположился, кстати, бок о бок с мастерскими Парка - где полно ребят, все время чем-то занятых: скульптурой, рисунком, гончарным делом…

Хотя программы разной интенсивности и продолжительности пишутся не только для учащихся. Проект интерактивного археологического музея явно нацелен на будущих экскурсантов и туристов. В следующем году Минкультуры специально планирует провести на базе филиала "Фанагории" встречу музейщиков и археологов из разных регионов в рамках проекта "Музейные маршруты России".

- В этих, совершенно новых условиях обучения у нас будут расти молодые археологи, специалисты в области нумизматики, искусствоведы, - сказала на открытии филиала музея министр культуры России Ольга Любимова. - Радостно не только за детей, которые сюда приедут, но и за музейщиков, у которых появляются новые условия для научной, творческой работы. Здесь у них совершенно новые возможности общаться с новым поколением, делиться профессиональным опытом с теми, кто сможет потом продолжить дело их жизни.

- Как интересно, говорит 10-классник Адель из Ульяновска, разглядывая фотограмметрическую (из множества совмещенных снимков) модель лежащего на дне судна митридатовской флотилии. - Но, мне кажется, тут стоило использовать не квадрокоптер, а летающее крыло…