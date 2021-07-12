В восточном Крыму построят мусороперерабатывающий комплекс

Компания "Тургеневский карьер" объявила конкурс на проведение строительства комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов вблизи села Тургенево Белогорского района. Информация о закупке представлена на сайте госзакупок.

Мусороперерабатывающий комплекс развернут в двух с половиной километрах от села Тургенево. Как отмечается в представленной документации, будущий центр будет использоваться для централизованного приема, складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых и производственных отходов с дальнейшим их размещением или вывозом для вторичного использования. Функционирование комплекса будет предотвращать распространение загрязняющих веществ в окружающей среде и развитие опасных геологических процессов и явлений и тем самым гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Объект планируется возвести на территории бывшего карьера по добыче пильного камня ракушечника. Площадь застройки - 15,7 гектара.

- С северной стороны участка строительства располагается существующий полигон ТБО, - уточняется в документации. - На момент строительства полигон действующий и работает на прием отходов. Во время строительства предусмотрено непрерывное движение мусоровозов к полигону ТБО.

Начальная (максимальная) цена договора - 232,6 миллиона рублей.

Напомним, на полигоне в Тургенево сейчас складируют коммунальные отходы Симферополя. В начале июля в микрорайоне Каменка крымской столицы завершили рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов.