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12.07.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

Екатеринбург встал во многокилометровую пробку из-за ремонта моста

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Яндекс.Пробки Фото: Яндекс.Пробки
Фото: Яндекс.Пробки

Из-за новой схемы движения, которую организовали на время ремонта моста, жители Чкаловского района города встали в пробки. Длина затора на Кольцовском тракте к 12 часам дня составила 4 километра.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Сегодня, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено по Кольцовскому тракту и на улице Щербакова, которая идет параллельно транспортной артерии. На дорогах всего города сервис оценивает ситуацию в четыре балла.

Как сообщают в администрации города, ремонт на развязке Луганская-Объездная продлится до 15 сентября.

Как можно судить из онлайн-трансляции ремонта дороги, на одном ее участке полностью перекрыто движение на выезд из города. Проезд организован по встречной полосе в один ряд машин. В противоположную сторону едет два ряда машин, но это не помогает уменьшить затор. Также перекрыто несколько въездов. Причем, судя по той же трансляции, нельзя сказать, что работы на перекрытом участке ведутся активно: рабочих не видно, техника стоит.

- Объезд организован по нечетной стороне улицы Луганской, а также по улицам Щербакова, Молодогвардейцев, Кольцовскому тракту, улицам Белинского, Саввы Белых. Движение закрыто по четной стороне улицы Луганской, от съезда № 1 до Кольцовского тракта; по съездам № 1 и 3 в связи с проведением ремонтных работ, - говорится на сайте администрации Екатеринбурга.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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