От лесных пожаров в Челябинской области пострадали два заповедника

От природных пожаров, бушевавших на юге Челябинской области в конце прошлой недели, пострадали два памятника природы. Сейчас эксперты подсчитывают ущерб, причиненный охраняемым природным территориям, сообщили в понедельник в минэкологии региона.

- К сожалению, от огня пострадали региональные памятники природы - Аненский заказник и Джебык-Карагайский бор, - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Во время ликвидации пожаров оперативные службы и волонтеры не только ликвидировали очаги возгораний, но и помогали спасать диких животных. В том числе и тех, что были отпущены в дикую природу после реабилитации.

Сейчас сотрудниками минэкологии, экспертам и ученым предстоит дать оценку причиненного природе вреда и предложить мероприятия по реабилитации и восстановлению природной территории. Предстоит предпринять исчерпывающие меры по воссозданию экосистемы, отметили в ведомстве.