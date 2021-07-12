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12.07.2021 14:51
Рубрика: Происшествия

От лесных пожаров в Челябинской области пострадали два заповедника

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

От природных пожаров, бушевавших на юге Челябинской области в конце прошлой недели, пострадали два памятника природы. Сейчас эксперты подсчитывают ущерб, причиненный охраняемым природным территориям, сообщили в понедельник в минэкологии региона.

Фото: МЧС РФ
В Челябинской области пожары уничтожили десятки жилых домов

- К сожалению, от огня пострадали региональные памятники природы - Аненский заказник и Джебык-Карагайский бор, - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Во время ликвидации пожаров оперативные службы и волонтеры не только ликвидировали очаги возгораний, но и помогали спасать диких животных. В том числе и тех, что были отпущены в дикую природу после реабилитации.

Сейчас сотрудниками минэкологии, экспертам и ученым предстоит дать оценку причиненного природе вреда и предложить мероприятия по реабилитации и восстановлению природной территории. Предстоит предпринять исчерпывающие меры по воссозданию экосистемы, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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