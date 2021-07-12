Режим ЧС из-за пожаров введен в восьми субъектах России

Обновленные данные по лесопожарной обстановке представили в понедельник, 12 июля, два ведомства: Рослесхоз и МЧС России.

Режим ЧС введен в 8 регионах: на всей территории Челябинской области, в Якутии, по одному в муниципальных образованиях Карелии, Иркутской области, Красноярского края, Камчатки, Магаданской области и Чукотского АО.

А вот по количеству особых противопожарных режимов имеются существенные разногласия. По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на сегодняшний день такой режим введен в 58 субъектах Российской Федерации. А под данным пресс-службы МЧС России, особый противопожарный режим введен в 62 регионах России.

"Установившаяся жаркая ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост природных пожаров​​​. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично - еще в 14 субъектах в 1563 муниципальных образованиях", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Скорее всего, путаница обусловлена тем, что ведомства выпустили свои релизы с разницей в полдня. Если это так, то получается, что всего за половину суток количество регионов с особым противопожарным режимом выросло на четыре.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 12 районов Якутии, сообщили в МЧС. На особом контроле Главного управления находятся приближенные природные пожары у н. п. Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. "Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Оймяконского районов, авиация ведомства работает на территории Хангаласского и Мирнинского районов. В готовности к применению находятся еще два воздушных судна МЧС России.

За сутки исследовано 25 проб атмосферного воздуха на территории двух районов и в Якутске", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС России.