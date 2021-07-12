В Тюменской области индекс промпроизводства вырос за счет отраслей обработки

Индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменском регионе повышается вот уже несколько сезонов, сообщают органы государственной статистики. Так, за 2019 год по сравнению с 2018-м показатель вырос на 8,1 процента, в 2020 году по сравнению с 2019-м - на 21,5 процента, а за первые пять месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 9,5 процента. В первую очередь лидерство обеспечено развитием обрабатывающих отраслей: с отметкой в 122,1 процента в этом секторе регион в настоящее время занимает седьмое место среди других субъектов Российской Федерации, а по значению общего индекса уровня промышленного производства вышел на 29 позицию.

Глава области Александр Моор считает, что, несмотря на глобальные макроэкономические факторы, местная экономика держит марку именно за счет ведущей роли промышленности и важнейшая задача местного правительства - сохранять ее рост и объемы, стимулировать предпринимательскую инициативу и продолжить создавать комфортные условия для ведения бизнеса.

- Мы продолжаем поддерживать множество инвестиционных проектов. Правительство Тюменской области работает вместе с действующими на территории региона крупными компаниями и предпринимательским сообществом над развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни наших земляков. Принимаемые в регионе системные меры по улучшению инвестиционного климата и облегчению условий для бизнеса дают позитивные результаты, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов - 169,6 процента, прочих готовых изделий - 223,2, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 171,4, мебели - 153,2, бумаги и бумажных изделий - 149,1, электрооборудования - 137,9, резиновых и пластмассовых изделий - 127,6, ремонте и монтаже машин и оборудования - 123,5, металлургическом производстве - 109,1, обработке древесины и производстве изделий из дерева - 108,4 процента.