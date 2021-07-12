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12.07.2021 10:53
Рубрика: Власть

В Тюменской области индекс промпроизводства вырос за счет отраслей обработки

Текст: Анастасия Ландышева
Индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменском регионе повышается вот уже несколько сезонов, сообщают органы государственной статистики. Так, за 2019 год по сравнению с 2018-м показатель вырос на 8,1 процента, в 2020 году по сравнению с 2019-м - на 21,5 процента, а за первые пять месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 9,5 процента. В первую очередь лидерство обеспечено развитием обрабатывающих отраслей: с отметкой в 122,1 процента в этом секторе регион в настоящее время занимает седьмое место среди других субъектов Российской Федерации, а по значению общего индекса уровня промышленного производства вышел на 29 позицию.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Глава области Александр Моор считает, что, несмотря на глобальные макроэкономические факторы, местная экономика держит марку именно за счет ведущей роли промышленности и важнейшая задача местного правительства - сохранять ее рост и объемы, стимулировать предпринимательскую инициативу и продолжить создавать комфортные условия для ведения бизнеса.

Фото: iStock
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- Мы продолжаем поддерживать множество инвестиционных проектов. Правительство Тюменской области работает вместе с действующими на территории региона крупными компаниями и предпринимательским сообществом над развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни наших земляков. Принимаемые в регионе системные меры по улучшению инвестиционного климата и облегчению условий для бизнеса дают позитивные результаты, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов - 169,6 процента, прочих готовых изделий - 223,2, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 171,4, мебели - 153,2, бумаги и бумажных изделий - 149,1, электрооборудования - 137,9, резиновых и пластмассовых изделий - 127,6, ремонте и монтаже машин и оборудования - 123,5, металлургическом производстве - 109,1, обработке древесины и производстве изделий из дерева - 108,4 процента.

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