В Тюменской области индекс промпроизводства вырос за счет отраслей обработки

Глава области Александр Моор считает, что, несмотря на глобальные макроэкономические факторы, местная экономика держит марку именно за счет ведущей роли промышленности и важнейшая задача местного правительства - сохранять ее рост и объемы, стимулировать предпринимательскую инициативу и продолжить создавать комфортные условия для ведения бизнеса.
- Мы продолжаем поддерживать множество инвестиционных проектов. Правительство Тюменской области работает вместе с действующими на территории региона крупными компаниями и предпринимательским сообществом над развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни наших земляков. Принимаемые в регионе системные меры по улучшению инвестиционного климата и облегчению условий для бизнеса дают позитивные результаты, - подчеркнул губернатор.
Отметим, что наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов - 169,6 процента, прочих готовых изделий - 223,2, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 171,4, мебели - 153,2, бумаги и бумажных изделий - 149,1, электрооборудования - 137,9, резиновых и пластмассовых изделий - 127,6, ремонте и монтаже машин и оборудования - 123,5, металлургическом производстве - 109,1, обработке древесины и производстве изделий из дерева - 108,4 процента.