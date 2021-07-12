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12.07.2021 15:01
Рубрика: Экономика

Решать проблему лесных свалок будут по единой модели

Текст: Дмитрий Гончарук
Проблему свалок в лесах надо решать поправками не в Лесной кодекс, а в закон "Об отходах производства и потребления", убеждены в Министерстве природных ресурсов и экологии. Позицию ведомства на совещании в Совете Федерации 12 июля выразил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

"Ликвидировать несанкционированные свалки за счет "лесных" денег нецелесообразно по той простой причине, что нельзя делать крайними лесников. Мы работаем над тем, чтобы увеличить финансирование переданных им полномочий, а если еще и ликвидация свалок будет за счет этих субвенций, тогда станет совсем грустно", - заявил Аноприенко.

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С чиновником согласился глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"В идеале мы должны прийти к той ситуации, что в лесу мусора в принципе не должно оказываться, к этой ситуации мы рано или поздно придем, - подчеркнул сенатор. - Думаю, что надо ужесточать законодательство, ответственность за организацию таких свалок. Тем более, что достаточно образоваться небольшой свалке, как тут же она становится большой".

Майоров обратил внимание на то, что рекооператоры отвечают за отходы, но сами не могут пойти за ними в лес. "Нужно подумать, как нам все это законодательно отрегулировать и привести к единой модели", - предложил он.

Площадь свалок в лесах достигла 4 миллионов гектаров, что сопоставимо с размерами Швейцарии, отметил на совещании аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. "К моменту формирования нацпроекта "Экология" на территориях субъектов насчитывалось больше 8 тысяч свалок, из которых 900 с лишним - на территориях городских округов", - добавил он.

Прокуроры за 2,5 года добились ликвидации и рекультивации 29 тысяч несанкционированных свалок, в том числе 1,2 тысячи в лесном фонде, сообщил начальник отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Евгений Надыршин. Помимо образования стихийных свалок, в лесах складируют отходы различных классов опасности за счет захвата участков, которые прилегают к легальным объектам размещения и обработки отходов.

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