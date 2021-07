Рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" исполняется 50 лет

Впервые рок-опера возглавила главный мировой хит-парад Billboard ровно 50 лет назад - "Иисус Христос - Суперзвезда" Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса стала первым масштабным и совершенным произведением, соединившим энергетику рока с монументальностью и величественностью классики. И самым успешным. Два миллиона стремительно проданных дисков - тогда это был рекорд всем на зависть.

C тех пор не раз менялась музыкальная форма, приемы аранжировок и обработки звука, некоторые жанры переходили в разряд ретро, но рок-опера - неизменно оставалась востребованной. Может и оттого, что Эндрю Ллойд Уэббер с Тимом Райсом еще в "Иисусе Христе - Суперзвезде" сразу же изобрели мудрые основополагающие принципы жанра: интригующие сюжеты, хитовые мелодии, полифонии, смены настроения и ритмов, хоралы, щедро расставленные эмоциональные акценты.

А еще для рок-опер стало сразу фирменным стилем приглашение на ведущие партии знаковых артистов. В английской версии "Иисуса Христа-Суперзвезды" роль Иисуса досталась Яну Гиллану. А в российской - Михаилу Серышеву, ныне поющему в "Геликон-Опере", а в 90-е - в культовом треш-металическом "Мастере". Что еще важно: "Иисус Христос - Суперзвезда" утвердил новый тренд: рок-музыканты стали браться за глобальные, концептуальные темы (хотя в либретто Тима Райса, отходящем от признанных канонов, не со всем можно согласиться). А еще - изучать правила постановки оперных произведений на театральной сцене, разрабатывать линии главных героев с учетом требований драматургии, совмещать в одном произведении принципы классического и актуального рок-звукоизвлечения. И в итоге поклонники разных жанров стали понимать и любить музыку, которую раньше, может быть, недооценивали.

Кстати, к удивлению фанатов, и церковь встретила "Иисуса Христа-Суперзвезду" доброжелательно. Осенью 1971 года состоялась и постановка на Бродвее, потом подоспели и мюзикл, и художественный фильм, правда, уже без Яна Гиллана, переключившегося на карьеру в Deep Purple.

С тех пор мир видел разные рок-оперы. "Томми" английской группы The Who рассказывала о слепоглухом мальчике, ставшем мудрецом и гуру (она появилась чуть раньше, чем "Иисус Христос-Суперзвезда", но не имела такого успеха, и поэтому слава жанра началась именно с Уэббера). Их же "Квадрофония" - о молодежи 60-х и первых байкерах. Рик Уэйкман ушел из Yes, чтобы увлечься рок-операми на исторические темы: "Шесть жен Генриха Восьмого", "Мифы и легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола", другие. Подтянулись и наши: Александр Журбин написал "Орфея и Эвридику", Андрей Богословский - "Алые паруса", а Алексей Рыбников - "Звезду и смерть Хоакина Мурьетты" и "Юнону и Авось" (отметившую в пятницу 40-летие и по-прежнему находящуюся в репертуаре Ленкома и Театра Алексея Рыбникова).

Да, с развитием музыкальных технологий жанр все более щедр на риски и идеи. Корифеи пауэра и прогрессива "Эпидемия" в компании с "Арией" представила метал-оперу "Эльфийская рукопись", затем рокеры создали новый волшебный мир в "Сокровищах Энии". А Александр Градский (до этого сочивший рок-оперу "Стадион") издал на альбоме "Мастера и Маргариту", которых сочинял без малого 15 лет и где сам же спел и за Мастера, и за Воланда, и даже за Кота Бегемота. В Казани теперь можно увидеть фэнтазийную рок-оперу "Крепость до небес" группы "Летучий корабль", а Лора Бочарова при участии Олега Маркелова показала романтическую постановку "Финрод" с рыцарями, мечами, электро-гитаристами и симфоническим оркестром. При этом только из-за ухудшения ситуации с Covid-19 до сих пор не начался всероссийский тур в честь 10-летия зонг-оперы Михаила "Горшка" Горшенева TODD о кровавом цирюльнике…

Но постепенно рок-опера все чаще уходит на театральные подмостки. Теперь, если зрителю хочется красивого действа, затейливых декораций, праздника и театральных эффектов - он идет на мюзиклы. А если сложного психологического сюжета, важных глобальных тем, аллегорий и экспрессивного инструментального празднества - то на рок-оперу. Вот поэтому в репертуаре ведущего в жанре Московского Театра Мюзикла теперь есть и рок-опера Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание" в постановке Андрея Кончаловского. В "Градский Hall" идет премьера сезона - "Орфей" Ольги Вайнер. А в Московском Театре музыки и драмы Стаса Намина рок-опер уже две: "Волосы" и "Иисус Христос - Суперзвезда" (на английском). Хит-юбиляр Эндрю Ллойда Уэббера исполняют и в Московском театре имени Моссовета, уже 31-й год подряд. А в Казани ищут лишние билетики на фэнтазийную рок-оперу "Крепость до небес" группы "Летучий корабль"…

И это хорошо. Но все время хочется премьер и чего-то большего.