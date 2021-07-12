Роспотребнадзор утвердил порядок проведения массовых мероприятий

Роспотребнадзор разработал критерии проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения COVID-19. Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, коэффициент распространения инфекции для мероприятий с численностью участников от 500 до 1000 человек должен быть менее или равен единице. Если число участников превышает три тысячи человек - коэффициент не должен превышать 0,5.

Учитываются и темпы прироста заболеваемости. Так, например, мероприятия для 500-1000 человек допускаются при темпе прироста не более 10%, а в случае превышения отметки в три тысячи участников - только при отрицательном приросте (то есть уровень заболеваемости должен снижаться).

Все показатели оцениваются не менее чем за две полные недели. При этом для любых массовых мероприятий охват тестирования должен быть не менее 200 на сто тысяч населения. Новые правила не распространяются на мероприятия в учреждениях культуры и образования.