С нового учебного года кураторы в колледжах и техникумах будут получат надбавку

С нового учебного года ежемесячную надбавку в пять тысяч рублей будут получать кураторы учебных групп в колледжах и техникумах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой. Это не только серьезная ответственность, но и дополнительная нагрузка", - заметил он.

С прошлого сентября по поручению президента введена специальная надбавка классным руководителям в школах. Они ежемесячно получают за эту работу пять тысяч рублей.