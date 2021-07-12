Семь человек в Таиланде заразились сразу двумя штаммами коронавируса

В Таиланде семь человек заразились сразу двумя вариантами коронавируса - "альфа" и "дельта". Заболевшими оказались рабочие строительного лагеря в Бангкоке. Об этом сообщил представитель минздрава страны.

Инфицирование выявили с помощью ПЦР-тестирования. Представитель минздрава пояснил, что смешанные варианты инфекции могут возникать в условиях скученности людей. Он добавил, что такие случаи есть и в других странах.

У заразившихся пока нет симптомов, поэтому не факт, что болезнь в таких ситуациях должна проходить тяжелее. За больными продолжат наблюдать.