Шадаев: Оформление выплаты на школьников занимает менее минуты

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что оформление выплат на школьников занимает менее минуты.

"Механизм, который мы протестировали, показал эффективность и удобство для пользователей. По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет", - сказал Шадаев.

Каждый четвертый родитель России уже оформил "школьную" выплату. Из 12,5 млн родителей, которые получили рассылку от портала Госуслуг с предзаполненными документами на "школьную" выплату, отправку заявлений подтвердили 3,3 млн взрослых, воспитывающих 4,6 млн детей.