Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

В составе инновационно - технического центра МГУ "Воробьевы горы" началось строительство двух кластеров - "Образовательного" и "Междисциплинарного". В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Сергей Собянин сказал: "Один за другим на месте депрессивной территории появляются современные образовательные центры. Москва привыкла к большим объемам стройки, но то, что реализуется здесь, это по настоящему масштабный проект для всей страны".

Напомним, научная долина - так еще в мире называют такие центры, создается в районе между проспектом Вернадского, Ломоносовским и Мичуринским проспектами, а так же Раменским бульваром. Еще недавно эта территория, зарезервированная под нужды главного университета страны, была загромождена железными гаражами и завалами строительного мусора. Чтобы расчистить ее, потребовались усилия трех тысяч коммунальщиков и тысячи единиц специализированной техники. В течение прошлого декабря они вывезли 1,8 миллиона тонн отходов . А в январе этого года уже началось строительство самого первого флагманского кластера "Ломоносов". Финансирует работы бюджет столицы. Сейчас в этом десятиэтажном здании площадью 65 тысяч квадратных метров, в котором разместятся высокотехнологичные компании с лабораториями, "чистыми комнатами", центрами сертификации и испытаний, заканчивается сооружение подземной части. Готово же оно по планам должно быть до конца 2022 года. Строители тем временем идут дальше, закладывая следующие два кластера. Всего в составе долины их будет девять общей площадью 440 тысяч квадратных метров. В их скорейшем появлении одинаково заинтересованы и Москва, и Россия в целом. "Это будет ведущая площадка, которая объединяет научно- технологический потенциал страны, - сказал Сергей Собянин. - И очень радует, что мы сегодня закладываем камень в фундамент будущего развития Москвы как инновационного центра мирового уровня".

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что эта стройка очень важна для вуза, который в 2025 году отметит свое 270-летие. Задачу запустить первые кластеры именно к этому сроку поставил президент Владимир Путин, по решению которого, как заметил мэр, и создается научно-технологический центр "Воробьевы горы".

Одновременно со строительством на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow сейчас идет прием заявок от будущих резидентов долины. Первая десятка записалась в первые же дни. И это не удивительно: ведь компании, которые разместятся там, получат не только комфортные условия и самое современное оборудование, но и благоприятные экономические условия для работы. Они будут освобождены от большинства налогов, в частности, на имущество, на прибыль и НДС ( при годовой выручке до 1 миллиарда рублей). Кроме того, все это время для них будут снижены страховые взносы на работников до 14 процентов, а для привлечения иностранных работников им не потребуется отдельного разрешения.

Справка "РГ"

В состав инновационно-технологического центра "Воробьевы горы" войдут 9 кластеров: "Ломоносов", "Нанотех", "Инженеринг", "Биомед", "Космос", "Инфотех", "Образовательный", "Междисциплинарный" и "Геотех".