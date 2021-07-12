Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

Новости

Умер актер Повилас Гайдис 15:11
Шадаев: Оформление выплаты на школьников занимает менее минуты 15:02
В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку 15:00
Опрос: россияне рассказали, как пандемия изменила их жизнь 15:00
В Челябинской области открыт сбор денег и вещей пострадавшим от пожаров 14:58
Титов предложил снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50% 14:57
Андрей Марков рассказал, за что получил дисквалификацию от РУСАДА 14:54
От лесных пожаров в Челябинской области пострадали два заповедника 14:51
В РФ начали выдавать семейную ипотеку заемщикам с одним ребенком 14:50
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя сотрудником посольства США 14:45
Миротворцы РФ сопроводили армянских паломников в монастыри 14:37
МЧС предупредило об угрозе обмеления северных рек 14:36
В Казани пятеро детей получили отравление в аквапарке 14:33
Под Тамбовом три человека умерли от отравления метиловым спиртом 14:22
Врач рассказала, как меньше потеть в жару 14:19
В Петербурге при обрушении крыши столовой пострадали пять человек 14:14
Лавров: Судан готовится ратифицировать соглашение о создании базы ВМФ РФ 14:11
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о сепсисе у певицы 14:07
От COVID-19 умер актер из "Ноги" и "Лунного папы" Шерали Абдулкайсов 14:00
Под Геленджиком вода в Черном море окрасилась в красный цвет 13:59
Кассационный суд запретил назначать повышенные алименты солдатам-срочникам 13:49
Госпитализация больных с COVID-19 в Подмосковье снизилась на 14% 13:44
Песков заявил об отсутствии детальной информации из США по кибератакам 13:43
Собянин пообещал ускорить реновацию в Москве 13:32
Более 860 тысяч военных повторно привьют от COVID-19 до конца года 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 15:05
Рубрика: Общество

Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

Текст: Любовь Проценко
В составе инновационно - технического центра МГУ "Воробьевы горы" началось строительство двух кластеров - "Образовательного" и "Междисциплинарного". В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Сергей Собянин сказал: "Один за другим на месте депрессивной территории появляются современные образовательные центры. Москва привыкла к большим объемам стройки, но то, что реализуется здесь, это по настоящему масштабный проект для всей страны".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России стартует программа студенческого туризма

Напомним, научная долина - так еще в мире называют такие центры, создается в районе между проспектом Вернадского, Ломоносовским и Мичуринским проспектами, а так же Раменским бульваром. Еще недавно эта территория, зарезервированная под нужды главного университета страны, была загромождена железными гаражами и завалами строительного мусора. Чтобы расчистить ее, потребовались усилия трех тысяч коммунальщиков и тысячи единиц специализированной техники. В течение прошлого декабря они вывезли 1,8 миллиона тонн отходов . А в январе этого года уже началось строительство самого первого флагманского кластера "Ломоносов". Финансирует работы бюджет столицы. Сейчас в этом десятиэтажном здании площадью 65 тысяч квадратных метров, в котором разместятся высокотехнологичные компании с лабораториями, "чистыми комнатами", центрами сертификации и испытаний, заканчивается сооружение подземной части. Готово же оно по планам должно быть до конца 2022 года. Строители тем временем идут дальше, закладывая следующие два кластера. Всего в составе долины их будет девять общей площадью 440 тысяч квадратных метров. В их скорейшем появлении одинаково заинтересованы и Москва, и Россия в целом. "Это будет ведущая площадка, которая объединяет научно- технологический потенциал страны, - сказал Сергей Собянин. - И очень радует, что мы сегодня закладываем камень в фундамент будущего развития Москвы как инновационного центра мирового уровня".

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что эта стройка очень важна для вуза, который в 2025 году отметит свое 270-летие. Задачу запустить первые кластеры именно к этому сроку поставил президент Владимир Путин, по решению которого, как заметил мэр, и создается научно-технологический центр "Воробьевы горы".

Одновременно со строительством на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow сейчас идет прием заявок от будущих резидентов долины. Первая десятка записалась в первые же дни. И это не удивительно: ведь компании, которые разместятся там, получат не только комфортные условия и самое современное оборудование, но и благоприятные экономические условия для работы. Они будут освобождены от большинства налогов, в частности, на имущество, на прибыль и НДС ( при годовой выручке до 1 миллиарда рублей). Кроме того, все это время для них будут снижены страховые взносы на работников до 14 процентов, а для привлечения иностранных работников им не потребуется отдельного разрешения.

Справка "РГ"

В состав инновационно-технологического центра "Воробьевы горы" войдут 9 кластеров: "Ломоносов", "Нанотех", "Инженеринг", "Биомед", "Космос", "Инфотех", "Образовательный", "Междисциплинарный" и "Геотех".

Общество Образование Москва Мэр Москвы Наука и образование МГУ им. Ломоносова

Главное сегодня

Песков сообщил о поручениях Путина после телефонного разговора с Байденом
Захарова: Москва внимательно следит за происходящим на Кубе
Сборная Италии обыграла по пенальти Англию в финале Евро-2020
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Свадьбы в Москве разрешили проводить только в ресторанах COVID-free
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным