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12.07.2021 19:20
Рубрика: В мире

PAS Румынии?

Социалисты и коммунисты проиграли выборы в Молдавии
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
В Молдавии президентская партия "Действие и солидарность" (PAS) набрала на внеочередных парламентских выборах более 52 процентов голосов и получила 63 из 101 места в законодательном собрании. До голосования у нее было лишь 15 мест. Таким образом, пропрезидентской партии не потребуется вступать ни с кем в коалицию и она сможет сформировать правительство самостоятельно.
Фото: Sergei GAPON / AFP Фото: Sergei GAPON / AFP
Фото: Sergei GAPON / AFP

Как заявил экс-президент Молдавии и лидер главного конкурента PAS - Партии социалистов Игорь Додон, поздравляя президента Майю Санду с победой, "мы принимаем результат как закономерность демократии. Люди захотели изменений. И получили... Поздравляю президента Майю Санду. С сегодняшнего дня у нее вся полнота власти - и парламент, и правительство, и Конституционный суд. Мы же уходим в оппозицию".

В Совфеде оценили работу наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии

Участвовавший в выборах Блок коммунистов и социалистов набрал более 27 процентов голосов и получает 32 места в парламенте (до выборов было 37). Что станет с Партией социалистов Республики Молдова, уходящей в оппозицию, и не означает ли победа сторонников президента Санду в парламенте смены курса на сближение с Румынией? На эти вопросы "РГ" ответил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский:

- Партии социалистов потребуется обновление. Игорь Додон очень много сделал для ее становления, но более молодое поколение, видимо, будет оценивать перспективы на следующий электоральный цикл.

Движение к Румынии - объективный процесс. Россия с 1991 года была крупнейшим внешнеторговым партнером Молдавии, но недавно на первое место вышла Румыния. Однако сама Румыния не готова к присоединению Молдавии, а молдавские элиты настроены по отношению к Бухаресту очень настороженно. Да и румынский истеблишмент не стремится к присоединению Молдавии. Вопрос унии совершенно не проработан с точки зрения европейского законодательства. Вместе с тем Молдавия очень интересна для румынской экономической экспансии именно как страна, находящаяся за пределами правового пространства Евросоюза. Это и более низкие экологические стандарты, нежели в ЕС. Например, в Молдавии электроэнергия на 20 процентов дешевле, чем в Евросоюзе. Там нет избыточного европейского регулирования всех сфер деятельности.

Молдавия очень интересна для румынской экономической экспансии 

"Действие и солидарность" будет продолжать подготовку к унии, внедряя румынизацию в образовании, в делопроизводстве. Вероятно, Кишинев предпримет шаги по нормализации отношений с Приднестровьем. Допускаю, что вначале это может быть экономическая блокада, чтобы вынудить Тирасполь пойти на уступки, а потом, наоборот, начнется налаживание связей. Но приднестровский вопрос решить необходимо, иначе никакой унии быть не может. Что касается перспектив президента Майи Санду, то она вряд ли сможет сдержать свои обещания. От Санду ждут вхождения в Европу, которое она обещала перед выборами. Но для этого Евросоюз должен рассматривать Молдавию как потенциального члена, а он к этому не готов.

В мире экс-СССР Молдавия

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