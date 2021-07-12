В России стартует программа студенческого туризма

Российские вузы готовы принять студентов-путешественников из других городов в кампусах и общежитиях по доступным ценам. Специальная программа студенческого туризма подготовлена Министерством науки и высшего образования по поручению президента России Владимира Путина. Стартует она уже через несколько дней - 15 июля и продлится по 25 августа 2021 года.

- У наших cтудентов должна быть возможность доступно путешествовать по России, - прокомментировал инициативу вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Сейчас по поручению президента создается сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капитальные ремонты и реконструкцию общежитий и студгородков. Поэтому вариантов комфортного отдыха для студентов-туристов от года к году будет становиться все больше.

В 2021 году в пилотную программу вошли 15 российских университетов. Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске.

- Студенческий туризм - это не просто путешествия по России. Программа позволит укрепить межвузовские связи, познакомить студентов с коллегами из регионов, дать толчок не только личному, но и научному сотрудничеству, - уверен глава минобрнауки Валерий Фальков. - Вузы создадут все необходимые условия: предоставят студентам размещение и позаботятся об их досуге. В этом будут задействованы студенческие туристические клубы и органы студенческого самоуправления.

Чтобы студентам было удобнее искать подходящий вариант размещения, создана информационная платформа студтуризм.рф. Здесь можно подать заявку на бронирование жилья. А еще - узнать о туристической программе для каждого конкретного региона.

Интересно: путешествовать студенты могут как сами по себе, за свой счет, так и в составе организованных от своего вуза групп, когда расходы на себя берет направляющая сторона. В таком случае вуз оплачивает или компенсирует в полном объеме затраты на проезд, питание, проживание в общежитии или кампусе. А вот организация турпрограммы и других мероприятий - забота принимающего университета.

Кстати, про турпрограмму: тут все уже продумано. Студентам будет предложено более 150 разных экскурсий и туров. Большинство рассчитано на 2-7 дней. Многие маршруты уникальны - их разрабатывали с участием самих студентов в рамках подхода "Город глазами студентов".

А что по ценам? По карману они нынешнему студенту? Все, конечно, зависит от типа размещения, как и в обычных туристических турах. Но стоимость отличается в разы: максимальна цена за размещение в кампусе блочного или квартирного типа - всего 400 рублей в сутки! Правда, это без питания. Можно взять "пакет" с завтраком или завтраком и ужином. Тогда придется заплатить максимум 550 рублей в сутки.

Конечно, в сегодняшней ситуации, когда риск распространения коронавирусной инфекции все еще очень акутален, у всех вузов, принимающих туристов, будут четкие рекомендации.

Вузы-участники программы студенческого туризма в 2021 году

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Томский политехнический университет (г. Томск)

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород)

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград)

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Алтайский государственный университет (г. Барнаул)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург)

Российский государственный университет туризма и сервиса (Московская область)

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

Южный федеральный университет, (г. Таганрог, г. Ростов-на-Дону)

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань)

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)

Башкирский государственный университет (г. Уфа)

Иркутский государственный университет (г. Иркутск)