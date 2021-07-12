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12.07.2021 16:38
Рубрика: Культура

"Стена демонов" в норвежской церкви оказалась сенсационной подделкой

Текст: Денис Передельский
Фото: Susanne Kaun, NIKU Фото: Susanne Kaun, NIKU
Фото: Susanne Kaun, NIKU

Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU) сенсационно развенчал миф о знаменитой "Стене демонов". До сих пор считалось, что эти фрески на арке алтаря в церкви Саухерад относятся к XVII веку, однако теперь установлено, что созданы они были в 1940 году.

Фото: iStock
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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте NIKU. Его действительно можно назвать сенсацией, поскольку исследователи раскрыли давнюю тайну.

"Стена демонов" является загадкой для ученых с 1940 года, когда она была найдена реставраторами в небольшой церкви на юго-востоке Норвегии. За прошедшие восемь десятилетий никто так и не смог найти где-либо нечто подобное.

Удивительная фреска не вписывается ни в исторический, ни в культурный контекст. Словом, объяснения этому феномену никто не дал, и достоверно установленным считалось лишь, что стена "родилась" в XVII веке.

Однако новое исследование показало, что таинственный декор церкви намного моложе, чем считалось ранее. Более того, исследователи NIKU даже вычислили предполагаемого автора этого необычного произведения. По их мнению, таковым мог быть Герхард Готаас, который в 1940-1941 годах курировал реставрационные работы.

"Благодаря отличной работе, которую Готаас проделал с обнаружением и реставрацией картин с демонами, церковь Саухерад стала одной из самых известных церквей не только в Норвегии, но и за ее пределами", - писал в 1944 году в своей книге известный антиквар Гарри Фетт.

Иными словами, 80 лет назад Готаас якобы обнаружил тысячи демонов, нарисованных в церкви Саухерад. Эта впечатляющая фреска украшает собой западную стену. На ней изображены тысячи маленьких и больших фигурок, масок, демонов, фантастических существ и животных. Все это перемешано, некоторые фигурки находятся внутри других изображений.

"Если вы стоите на полу, то картина может показаться вам всего лишь серым безликим облаком, но множество мелких деталей проявятся, если вы возьмете в руки бинокль или подниметесь к фреске по лестнице", - объясняет историк искусства Элизабет Андерсен.

Фото: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority
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В свое время Готаас утверждал, что "Стену демонов" он восстанавливал по сохранившимся царапинам и выцветшим следам. И только сейчас стало ясно, что он этого не делал. Фреска была тщательно исследована с помощью современного оборудования, включая использование ультрафиолетового света.

"Никаких царапин и надрезов не было, а на исходных цветных следах не видно демонов, - соавтор исследования Сюзанна Каун. - На стене хоровой арки сохранились остатки иного декора XVII века, который, видимо, был закрашен Готаасом".

По ее словам, подозрения возникли уже в первый раз, когда эксперты начали детально изучать демонов. Насторожила, прежде всего, невероятно хорошая степень сохранности данной фрески. На сбор доказательств того, что "Стена демонов" является подделкой 1940 года, ушло несколько лет.

"Мы долго подозревали, что многое было нарисовано и добавлено, но когда мы увидели истинный размах рук Готааса, то с трудом поверили в это", - говорит Андерсен.

"То, что реставратор сам нарисовал свой собственный декор и после этого утверждал, что все это он нашел и восстановил, противоречит всем принципам реставрации, даже тем, которые существовали в 1940-х годах", - добавляет Каун.

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