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12.07.2021 13:51
Рубрика: Digital

Стратегию АНО "Цифровая экономика" подготовят до 1 октября

Текст: Василий Кошкин

Стратегия деятельности АНО "Цифровая экономика" будет подготовлена до 1 октября. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании, которое прошло в технопарке "Сколково".

Фото: iStock
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"Наша основная задача - стремиться объединить позиции бизнеса и государства по ключевым вопросам развития цифровой экономики. На сегодняшний день миссия организации не должна ограничиваться исключительно организацией диалога между бизнесом и государством. У деятельности АНО "Цифровая экономика" должен появиться конкретный измеримый результат", отметил Чернышенко.

По его словам, в стратегии деятельности организации на 2022-2024 годы должны быть учтены  все ключевые показатели.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что за полтора года вклад информационно-коммуникационных технологий в ВВП вырос на 0,3% - до 3,1%.

"Для достижения среднемировых показателей в 7% необходимо развивать цифровые экосистемы с выстроенной регуляторикой, которая обеспечила бы конкурентные условия между российскими и зарубежными компаниями", - почеркнул министр.

Digital Технологии Правительство Вице-премьеры

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