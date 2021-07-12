Суд в Дрездене оштрафовал YouTube за несправедливо удаленное видео

Суд в Дрездене наложил на видеосервис YouTube штраф в 100 тысяч евро. Компанию наказали за то, что ее администраторы не слишком спешили вернуть несправедливо удаленное ранее видео. Ролик об акциях протеста в Швейцарии против ограничений, вызванных пандемией, был удален со страницы одного из пользователей еще в январе.

Администрация YouTube объяснила свои действия изменениями "Политики в отношении распространения ложной информации о COVID-19". В ролике один из демонстрантов публично высказывал мнение, отличное от позиции Всемирной организации здравоохранения. Однако суд счел принятое решение несправедливым, поскольку сервис не изменил пользовательский договор в связи с появлением новых правил, а простой информации об изменении правил недостаточно для такого рода цензуры.

В итоге суд постановил, что удаленный YouTube видеоконтент должен быть немедленно восстановлен. Но этот вердикт от 20 апреля интернет-платформа не выполнила до 14 мая. Журналистам немецкого издания Die Welt стало известно, что за допущенное "преднамеренное и серьезное нарушение" в отношении вынесенного вердикта YouTube будет оштрафован. Юрист Иоахим Штайнхёфель, представляющий интересы пользователя, который опубликовал спорное видео, назвал решение высшего регионального суда Дрездена образцом соблюдения свободы слова в интернете. "Этим исторически высоким штрафом суд ясно дает понять, что судебные решения должны исполняться вне зависимости от того, готов ли YouTube мириться с нарушением своих правил", - сказал Штайнхёфель.