Упавший в Британии метеорит может хранить тайну рождения Земли

Астрономы официально классифицировали метеорит, упавший в Великобритании в начале этого года. Это оказался крайне редкий космический камень с присутствием органики, возраст которого восходит к временам рождения Солнечной системы.

Как сообщается на сайте Университета Глазго, возраст метеорита оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. Он получил название Winchcombe в честь городка, в котором приземлился.

Ученые старались как можно более оперативно добиться его официального признания в качестве небесного тела и классифицирования, что открывало путь к исследованию отобранных от него образцов. Дело в том, что чем раньше метеорит будет найден и отправлен в лабораторию, тем более достоверным будет и само исследование.

В данном случае ученным удалось быстро получить необходимое финансирование и начать поиск признаков воды и органических веществ в метеорите, прежде чем эти следы будут перекрыты земной "грязью".

"Предварительные анализы подтверждают, что Winchcombe содержит широкий спектр органических материалов, - говорит доктор Куини Чан. - Изучение метеорита всего через несколько недель после его падения, до какого-либо значительного загрязнения на Земле, означает, что мы действительно заглядываем в прошлое и видим ингредиенты, которые присутствовали при рождении Солнечной системы. Мы сможем узнать, как они собрались вместе, чтобы образовать планеты, подобные Земле".

Фрагмент метеорита Winchcombe был обнаружен во время специально организованной поисковой операции. Он уже выставлен на всеобщее обозрение в лондонском Музее естественной истории. Этот метеорит классифицирован как углеродистый хондрит, богатый водой и органическими веществами.

Если он действительно сохранил свой химический состав с момента образования Солнечной системы, то его изучение позволит пролить новый свет на процесс формирования Земли. Оперативно найти метеорит удалось благодаря сети видеокамер, которые установлены специально для отслеживания метеоритов.