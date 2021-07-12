Тестирование военных на наркотики прописали в Уставе

Президент России узаконил изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. Корректировка, в частности, коснулась статей документа, в которых речь идет о выполнении военными задач в особых условиях и касающихся прав и обязанностей военнослужащих.

Так, новая редакция статьи 8 Устава теперь, в частности, гласит, что военнослужащий признается выполняющим обязанности военной службы не только в случае участия в боевых действиях и вооруженных конфликтах или при решении задач в условиях чрезвычайного или военного положения. Такую же формулировку теперь распространили на людей в погонах, участвующих в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также в борьбе с терроризмом за пределами территории России.

Изменения претерпела и статья 20 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, где говорится об обязанностях военнослужащих. Новая формулировка этой статьи звучит следующим образом: "Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботится о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)".

Еще в статье 20 зафиксировали обязанность военнослужащих повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек (курения, алкоголя), не допускать употребления наркотических и психотропных веществ или их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных либо других одурманивающих веществ.