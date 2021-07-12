Титов допустил сокращение объемов строительства жилья вдвое за шесть лет

Нехватка собственных средств у застройщиков может привести к сокращению объемов строительства жилья в два раза в ближайшие шесть лет, следует из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России.

"В ближайшие 6 лет объемы строительства могут сократиться не менее чем в 2 раза из-за нехватки собственных средств и не менее чем в 3,5 раза в случае недостаточности или недоступности проектного финансирования (максимальный объем ввода жилой недвижимости в многоквартирных домах будет ограничен 30 млн кв. м в год)", - говорится в отчете.

Титов подчеркнул, что к началу 2021 года в 12 российских регионах не было выдано ни одного кредита по проектному финансированию жилья, а в 36 регионах - менее 10 таких кредитов.

Кроме того, к началу года выросло число обанкротившихся и покинувших рынок застройщиков, в основном малых и средних, отмечается в докладе.